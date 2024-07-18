Легіон провів таку диверсію у Пермському краї.

Солдати легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України проти російських загарбників, здійснили диверсійну операцію на території РФ. В результаті було спалено кілька одиниць військової техніки. Про це повідомила пресслужба легіону.

Бійці виконали диверсію в Пермському краї Росії. Техніка знаходилась на території військового аеродрому "Велике Савино".

Крім того, відео з операції по ліквідації російської техніки було оприлюднено 17 липня на Youtube-каналі підрозділу. На ньому військові наголосили, що спалена техніка тепер не зможе поїхати на поле бою та не буде використовуватися для перевезення окупантів.

"Тепер техніка не поїде на фронт і не повезе росіян гинути за хворі ідеї кремлівського карлика. Дякую справжнім патріотам своєї батьківщини. Далі - більше", - йдеться у повідомленні легіону.

Також підрозділ подякував своїм бійцям, які перебувають на території Росії, за їхній внесок у боротьбу з армією РФ.

"Поки наші дрони та арта знищують техніку на полі бою, ви не даєте їй доїхати навіть до лінії бойового зіткнення. Передаємо кожному бійцю спротиву подяку та підтримку від легіонерів! Будьте хоробрими й продовжуйте – тільки разом переможемо", - наголосили у легіоні "Свобода Росії".

Діяльність легіону "Свобода Росії"

Як писав УНІАН, член легіону Олексій Барановський повідомив, що він не проживе марне життя, якщо загине у боротьбі з режимом російського диктатора Володимира Путіна. Також він подякував Зеленському за таку можливість.

"Ми дуже вдячні президенту Володимиру Зеленському за те, що він дозволив нам своєю кров'ю спокутувати провину, завдану Україні нашою батьківщиною - Росією", - наголосив він.

Своєю чергою у квітні російські добровольці вирішили провести рейд на території РФ. Тоді очільник української розвідки Кирило Буданов наголошував, що для України це дуже вигідно.

"Стосовно діяльності ЛСР, РДК, "Сибір" і інших добровольчих формувань – вони воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Це другий рік поспіль в одному і тому самому місці відбуваються події, що говорить про систематичність їх підходу. Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм, я думаю, стане легше просуватись далі і добиватися своєї мети. Станом на зараз для нас дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили свої на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів", - прокоментував він.

Вас також можуть зацікавити новини: