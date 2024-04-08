Перед своєю смертю російський доброволець поспілкувався із журналістом видання The Times та передав свій заклик до жителів РФ.

Російський опозиційний активіст і колишній студент філософського факультету виїхав з Москви після початку повномасштабного вторгнення та приєднався до Легіону "Свобода Росії", аби захищати Україну. Журналіст The Times Марк Беннеттс поспілкувався з військовим на позивний "Апостол" Дані Акель та написав про нього матеріал, проте вже за декілька тижнів після цієї розмови воїн загинув під час бою легіону з російськими військами в Курській області, що на заході РФ. За словами журналіста, Акелю було 26 років, його поховали у Києві під синьо-білим прапором легіону.

"Ти вірив у вільну Росію і боровся за неї до останнього. Ми віримо, що твоя жертва не буде марною", - зазначили після його смерті у заяві легіону.

До своєї загибелі Акель розповів журналісту, що пішов на війну, адже хотів допомогти Україні. Також він зазначив, що ним керувала ненависть до путінського режиму та переконання, що війна є "екзистенційною битвою між демократичними ідеалами та тоталітаризмом".

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"Я б ніколи не взяв до рук зброю, якби не бачив у цьому реальної потреби. Є цінності, які стали невід'ємною частиною мене. Якщо говорити прямо, то легше померти, ніж переступити або піти проти цих цінностей", - наголошував тоді російський опозиційний активіст.

Марк Беннеттс розповів, що участь Акеля у протестах в столиці РФ дала йому ярлик "екстреміста", що призвело також до його виключення з університету. Коли журналіст запитав у військовослужбовця про його плани після війни, він відповів:

"Люди розриваються на частини на очах у своїх побратимів, людей, яких ми знаємо по півроку. І тому ми сміємося, коли хтось починає обговорювати майбутнє".

Кореспондент поділився, що дізнався про смерть Акеля з Telegram-повідомлення.

"Я знав його недовго, але відчув гнів, скорботу і всепоглинаючу безвихідь. Не лише за Акеля, але й за Росію, країну, яка була настільки спотворена темною одержимістю Путіна щодо України, що в ній більше немає місця для багатьох молодих людей, які мали б бути її гордістю і радістю", - зауважив Марк Беннеттс.

Також журналіст передав послання від військового для російського народу, яке він зробив перед своєю загибеллю.

"Як довго ви збираєтеся це продовжувати? Як довго ви збираєтеся вмирати? Це не ваша війна. Це війна загарбників. Краще виходьте на вулиці і боріться за свої права, щоб майбутні покоління могли щось змінити, а не сидіти на заводах наступні 20 років і будувати танки. Просто увімкніть свої мізки. Це все, що я прошу", - закликав тоді Акель.

Рейд російських добровольців на території РФ: що відомо

12 березня легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ в межах спільної операції. Тоді вони розповіли, що вирушають на вибори Путіна та закликали місцевих жителів евакуюватися для їхньої ж безпеки.

Пізніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що українська розвідка допомагає РДК і "Свободі Росії" боротися з режимом Путіна.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, в тому числі, обов'язок України", - зазначив тоді він.

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував такий рейд та зазначив, що це "для нас дуже вигідно". Він пояснив це тим, що такі дії відволікають увагу противника на фронті.

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