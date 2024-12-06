За словами генпрокурора, кількість кримінальних справ, порушених за фактами СЗЧ, збільшилася вшестеро.

Кількість випадків СЗЧ в Україні зростає, оскільки дедалі більше змучених солдатів на фронті залишають свої позиції, пише Bloomberg. За даними Генеральної прокуратури, кількість кримінальних справ проти військовослужбовців, які залишили свої позиції, з 2022 року зросла в шість разів, до майже 96 тисяч, причому більшість справ було порушено цього року.

Серед основних причин видання називає втому від війни, бюрократію, застарілу систему управління ЗСУ, переведення на інші посади без відома військових і конфлікти з командуванням.

"Втома відіграє свою роль. Або бувають особисті обставини, наприклад, коли дружина солдата народжує", - каже Олександр Гринчук із військової служби правопорядку України. "Або тому, що нікому очолити взвод, а командир не надав відпустку".

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Київ не розголошує офіційну кількість солдатів, які пішли в самоволку. Гринчук відмовився коментувати "конфіденційну інформацію", але зазначив, що від 40 до 60% тих, хто пішов у самоволку, повертаються самі. Дезертирство, коли солдати йдуть назавжди, вважається більш тяжким злочином, але трапляється рідше, за даними генпрокуратури.

"За оцінками Романа Лихачова, харківського адвоката у справах військовослужбовців і ветеранів, кількість дезертирів може досягати 100 000 і більше... За його словами, у деяких кримінальних справах про самоволки фігурує до 20-30 обвинувачених, а також є солдати, які пішли, але їм ще не висунуто обвинувачення", - пише Bloomberg.

Видання зазначає, що, для порівняння, російські суди на сьогоднішній день розглянули щонайменше 10 000 справ проти солдатів-утікачів, половина з них - цьогоріч (за даними сайту "Медіазона" на серпень).

За словами одного з українських офіцерів, одна з причин у тому, що українські солдати менше бояться наслідків залишення посади або виступу проти командирів, порівняно з росіянами. Він додав, що вищі виплати також стимулюють російських солдатів залишатися на місці.

Крім того, українські солдати скаржаться на те, що їм доводиться боротися не тільки з росіянами, а й з жорсткою військовою бюрократією.

Так, солдати можуть запросити переведення в інший підрозділ через мобільний додаток. Однак для переведення з одного бойового підрозділу в інший, як і раніше, потрібен дозвіл того самого командира, від якого солдати хочуть піти.

Крім того, пише Bloomberg, відомі випадки, коли командування України відправляє спеціалізовані війська, як-от операторів ППО, на передову як піхоту. Це ще одна причина для дезертирства.

Так, за словами одного з солдатів, його товариша, фахівця з артилерії, направили в піхотний підрозділ на місячне завдання. Виявивши, що його нова роль стала постійною без його відома, артилерист пішов у самоволку.

СЗЧ в Україні

Як писало Financial Times, за перші 10 місяців 2024 року дезертирувало більше українських солдатів, ніж за попередні два роки війни. А за оцінками AP, кількість дезертирів у ЗСУ може сягати 200 000 осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував. Зазначається, що розпочаті кримінальні провадження щодо СЗЧ та дезертирства не є підставою для відмови у продовженні військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

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