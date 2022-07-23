На його думку, за стіл перемовин Україна сяде тільки тоді, коли військо досягне значних перемог на полі бою.

Ніяких підстав для відновлення мирних переговорів з Російською Федерацією наразі немає.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю DW.

"Жодних підстав (повернутися за стіл переговорів - УНІАН) нема. Росія - це країна, яку співавтор Кена Кізі помістив в лікарню з роману "Над зозулиним гніздом". Там немає реальності. Вони живуть в іншому світі. Це ілюзорний світ великої країни", - зазначив Подоляк.

За його словами, насправді Росія - "не велика, а маленька нікчемна країна з маленьким інтелектуальним рівнем". Радник голови ОП зауважив, що РФ має лише ядерну зброю та шалену кількість людей, "які з дуже раннього віку починають вживати спеціальні настоянки для того, щоб не мати мозку". Після цього їх можна використовувати як живу силу будь-де: в Сирії, Грузії, Україні.

"Провести переговори з ворогом у якого на чотири-п'ять представників політичної еліти дві звивини дуже важко (…) Вони можуть говорити лише мовою ультиматумів. І взагалі вони не ведуть переговори так, як це прийнято в дипломатії", - каже Подоляк.

На уточнювальне питання, за яких умов можливі переговори з РФ, Подоляк відповів: "Потужні тактичні перемоги української армії на південному та східному напрямках. Це Херсон, Бердянськ, вихід до Азовської акваторії, повернення Маріуполя. Це має бути не просто тактичне відсування російської армії, а знищення максимальної кількості живої сили та техніки. Для того, щоб суспільство в Росії почало питати: "За що платиться така ціна людьми". (…) Тому потрібно завдати військової поразки Росії, тоді сядемо за стіл переговорів".

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

12 квітня глава української переговорної групи, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала свою позицію в переговорах з Росією.

16 червня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолює переговорну групу України з Росією, заявив, що Україні бракує озброєння і боєприпасів, аби зрівнятися з Росією в "в одній із найбільших битв 21 сторіччя".

Він зазначив, що "наша переговорна позиція насправді є доволі слабкою, тому ми не хочемо сидіти за столом, якщо ми у такій позиції. Ми повинні якимось чином змінити це" і наголосив на потребі проведення контроперації для повернення втраченої території.

6 липня в Офісі президента заявили, що певні контакти з російською переговорною групою підтримуються виключно на рівні гуманітарних підгруп.

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