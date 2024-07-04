Атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт, дізналися журналісти.

У результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України вранці 4 липня було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ.

Як повідомило УНІАН джерело в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

Водночас, за словами джерела, офіційна влада держави-агресора заперечує факт ураження порохового заводу. Так, "губернатор" Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що "обидва БПЛА знищено, жертв і руйнувань немає, ситуація під контролем".

Попри це, як заявили в українській спецслужбі, місцеві жителі публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкта. "Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було", - прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МО.

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Тамбовський пороховий завод вже не вперше стає ціллю для атак українськими безпілотниками. Так, 19 січня цього року безпілотники ГУР МОУ вже атакували згаданий обʼєкт. Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували завод і в листопаді минулого року. Влітку 2023-го на підприємстві була пожежа, жертвами якої стали чотири особи.

Довідка УНІАН. Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порох для стрілецької зброї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.

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