Спецпризначенці ГУР впритул до ворога контролювали кожен його крок.

Журналісти ТСН розповіли, хто і що завадили ворогу взяти українську столицю за 3 дні. Лише через рік після звільнення Київщини спецпризначенці Головного управління розвідки змогли відкрити секрети своїх спецоперацій, які виконували, аби росіяни не змогли прорватися до Києва.

Як йдеться в сюжеті ТСН, мало хто знає, що були ті, хто працював у ворожому тилу, хто підривав колони росіян зсередини. Йдеться про спецпризначенців ГУР, які першими "зустрічали" ворожі колони на підступах до столиці та російський десант на злітно-посадковій смузі Гостомеля.

Спецпризначенець батальйону "Шаман", який створили на початку повномасштабного вторгнення, розповідає, що отримав попередження про початок гарячої фази війни 23 лютого 2022 року. Наступного дня його підрозділ висунувся у північно-західному напрямку для відбиття атак десантників РФ. Серед їхніх завдань - спостереження, передача інформації й коригування ударів по колонах росіян.

Відео дня

За кілька днів на допомогу "Шаману" прибув іноземний легіон Головного управління розвідки, до його складу входить грузин з позивним "Вікінг". Боєць розповідає, що знищували ворога спочатку в Мощуні, а потім - в Ірпені.

Спецпризначенці ГУР впритул до ворога контролювали кожен його крок. Вони розповідають, що були моменти, коли вони перебували за кілька десятків метрів від російських окупантів й чітко чули їхні розмови. Коли ворог не ховався за цивільними, по ньому коригували артилерію, в коли могли - самі стріляли по рашистах з гранатометів.

Спецпризначенці зізнаються, що, працюючи місяць в тилу росіян, їм доводилось бачити й воєнні злочини росіян.

Окупація Київської області у 2022 році

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Вона планувала взяти Київ "за 3 дні".

Загарбники окупували частину населених пунктів Київської області. Українці в цьому регіоні прожили в окупації понад місяць, протягом цього часу окупанти грабували місцевих жителів, знущалися з них та вбивали.

Київщину повністю звільнили 2 квітня 2022 року. У деокупованих населених пунктах було виявлено масові поховання та закатованих людей просто посеред вулиць.

24 лютого 2022 року українські захисники знищили російський десант, який намагався захопити аеродром "Гостомель". Тоді десятки вертольотів Ка-52 і Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі.

У цих боях росіяни знищили найбільший у світі АН-225 "Мрія", що стояв в ангарі. Бої за аеродром "Гостомель" точилися до 27 лютого.

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