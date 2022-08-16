За словами Ганни, камери були сильно переповнені - у двомісній камері було по 7-8 людей.

100 днів успішна маріупольська підприємиця й волонтерка Ганна Ворошева провела в Оленівській колонії - місці, де 29 липня загинули десятки українських полонених. Вона розповіла про пережиті там жахи.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Ганна жила в Маріуполі й працювала декоратором, флористом. Після почату повномасштабної війни почала волонтерити й евакуювати людей з міста. 27-го березня її затримали на ворожому блокпості й відвезли в Оленівську колонію.

"Страх, коли ти отримуєш чверть хліба. А завтра тобі приносять одну восьму хліба. І наступає день, коли тобі приносять 1/16", - згадує жінка про пережите в колонії.

За словами Ганни, камери були сильно переповнені - у двомісній камері було по 7-8 людей. Також заважав постійний шум - постійно грала вульгарна музика, доносились крики закатованих.

4 липня - через сто днів увязнення - Ворошеву нарешті звільнили. Згодом вона сіла в літак до Нідерландів, де на неї чекали рідні. Там вже й прочитала про трагедію в Оленівці - вбивство українських полонених.

Жінка говорить, що, вчинивши такий страшний злочин, окупанти намагалися приховати й знущання та вбивства в колонії. Ганна каже, що в колонії на день ії звільнення залишалися кілька тисяч полонених українців.

Вбивство українських полонених у колонії в Оленівці - всі подробиці

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка внаслідок вибуху була зруйнована будівля, де утримувалися виведені із заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї.

2 серпня у ГУР Міноборони заявили, що українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту, а підстав довіряти опублікованим росіянами в інтернеті спискам немає.

Також уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія готова повернути тіла вбитих захисників, але після закінчення "розслідування". Скільки саме часу знадобиться окупантам для "розслідування", невідомо.

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