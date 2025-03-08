Українські пілоти БПЛА 'осліпли' через блокування передачі знімків Maxar, - BI

Рішення США "перешкоджає обізнаності про російські запаси та ремонтні заводи".

Комерційна супутникова компанія Maxar припинила передачу Україні знімків, зроблених на замовлення уряду США. Це суттєво ускладнює роботу українських операторів безпілотників, які використовують супутникові зображення для захисту країни, пише Business Insider.

Це рішення стало частиною масштабного обмеження адміністрацією Трампа американської допомоги та розвідувальної підтримки Україні. Один з операторів безпілотників заявив Business Insider, що це значно ускладнить виявлення та ураження російських військ. В умовах поширеного глушіння GPS українські військові покладалися на зображення високої роздільної здатності, зокрема отримані від Maxar.

Компанія повідомила, що уряд США призупинив доступ українських користувачів до програми Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) – основного порталу для обміну закупленими державою супутниковими зображеннями із союзниками. Контракт Maxar із Національним агентством геопросторової розвідки (NGA) також був тимчасово припинений згідно з директивою адміністрації щодо підтримки України.

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Таке обмеження значно погіршує можливості української армії у виявленні ворожих сил за лінією фронту та у здійсненні глибоких ударів по російських об’єктах постачання й складах боєприпасів. Дімко Жлуктенко, який працює в українських військах безпілотних систем, зазначив, що рішення США "перешкоджає обізнаності про російські запаси та ремонтні заводи".

Ця ситуація виникла одразу після того, як США оголосили про припинення обміну розвідданими з Україною, а президент Дональд Трамп оголосив невизначену паузу у військовій допомозі. Подібно до Starlink від SpaceX, який також працює за контрактом з урядом США, супутникові знімки є критично важливими для планування військових операцій України.

За словами Жлуктенка, українські військові безпілотних систем більше покладаються на зображення від комерційних компаній, ніж на дані, надані безпосередньо американськими розвідувальними службами. Він зазначив: "Оператори безпілотних літальних апаратів глибокого удару не отримають такого точного націлювання".

Жлуктенко пояснив, що знімки Maxar широко використовувалися для планування місій безпілотників, виявлення цілей для глибоких ударів, відстеження місць зберігання російської техніки та оцінки результатів атак. Оскільки 75% українських військових підрозділів, які працюють із дронами, значною мірою залежать від супутникових зображень, їхня відсутність створює серйозні труднощі.

Окрім військової користі, знімки Maxar документували руйнування та зміни, що сталися під час війни. Безпілотники відіграють все важливішу роль у протистоянні України російському вторгненню, особливо з огляду на невизначене майбутнє західної допомоги.

На всій 600-мильній лінії фронту безпілотники поступово заміщають протитанкові ракети та іншу зброю. Навіть бюджетні дрони завдавали значної шкоди, знищуючи дороговартісне російське обладнання. У 2024 році Україна створила USF – перший у світі військовий підрозділ, який спеціалізується на веденні бойових дій безпілотниками.

Дрони на війні - пошук альтернативи

За даними The New York Times, станом на листопад 2023 року 80% російських втрат на передовій були спричинені саме українськими дронами. Тому обмеження можливостей безпілотників, особливо в умовах призупинення американської допомоги, матиме серйозний вплив на хід війни. Це дає Росії змогу збільшувати свої сили для наступу, залишаючись при цьому менш помітною.

Зменшення можливостей розвідки змушує українські війська шукати альтернативні методи. Через глушіння GPS оператори дронів дедалі частіше використовують супутникові зображення для орієнтації, порівнюючи реальний вид місцевості з картами та знімками.

Україна активно розробляє безпілотники, здатні працювати без GPS, використовуючи технології, що порівнюють отримані зображення з попередньо завантаженими картами. Американська компанія Vermeer нещодавно інтегрувала подібну систему у дрони, що використовуються українською армією.

Жлуктенко підкреслив, що рішення адміністрації Трампа "робить Україну слабшою і може бути використане проти інших союзників США". У 2023 році NGA уклала з Maxar п’ятирічний контракт на 192 мільйони доларів для забезпечення союзників США високоякісними супутниковими знімками.

Призупинення передачі розвідданих може негайно вплинути на ефективність української протиповітряної оборони, яка значною мірою покладається на датчики раннього попередження. Чим довше триватиме обмеження американської розвідки, тим більш критичною стане потреба України в альтернативних джерелах супутникових знімків та розвідувальних даних.

Попри можливість використання висотних дронів та супутників інших компаній, втрата Maxar є суттєвою прогалиною, яку важко заповнити, підсумувало видання.

Зупинка американської допомоги Україні: останні новини

Як писав УНІАН, США частково призупинили обмін розвідувальними даними з Україною. Зокрема українцям більше не передають інформацію для нанесення ударів по росіянах, але Україна досі отримує інформацію, потрібну для захисту від російських ударів.

Також ми розповідали, що США зупинили поставки раніше погодженої військової допомоги Україні. У Білому домі кажуть, що це потрібно для її перегляду, і питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.

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