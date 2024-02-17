Підрозділ військовослужбовця заходив в Авдіївку, аби забезпечити відхід українських бійців.

Третя окрема штурмова бригада, яка була перекинута на Авдіївський напрямок у найбільш критичний час, знищила рекордну кількість ворожої техніки та живої сили за добу. Про це розповів командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов в ефірі "Київ24".

Він зазначив, що підрозділ "Терра" 3-ї ОШБр екстрено заходив в надзвичайно складний час, для того, щоб забезпечити в тому числі відхід військ з Авдіївки. Бійці підрозділу змогли забезпечити відхід, зменшити тим самим втрати і нанести дуже великі втрати ворогу.

"У нас в підрозділі – і я знаю, що в Третій штурмовій також – поставлені рекорди зі знищення ворожої живої сили за добу, зі знищення ворожої бронетехніки за добу. Я, чесно кажучи, такого ще не бачив, хоча маю досвід Бахмутського напрямку і вважав, що Бахмутський напрямок найскладніший. Але, приїхавши сюди, я побачив новий рівень російських намагань досягти своїх цілей", - сказав Волохов.

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Він додав, що Авдіївка вщент зруйнована – це було видно через дрони-розвідники військового.

Ситуація в Авдіївці

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців.

Сирський наголосив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат в живій силі та техніці.

Президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції заявив, що вийти з Авдіївки було абсолютно логічним, справедливим та професійним рішенням, щоб зберегти життя наших військових.

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