Військові наголосили, що здійняти український прапор тут було важливо.

Збройні сили України підняли підняли національний прапор над деокупованим селом Андріївка в Донецькій області. Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада.

"Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над населеним пунктом Андріївка. Селище, хоч і було звільнено бійцями Третьої ОШБр, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його", - йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ.

Відео з місця події зняли бійці 2-го механізованого батальйону.

Звільнення Андріївки - деталі

15 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Андріївка Донецької області звільнена.Селище відвоювали у результаті злагоджених штурмових дій.

Третя окрема штурмова бригада показала суворі бої за Андріївку. У Telegram-каналі бригади опублікували унікальні кадри з GoPro. На ролику відображені наступальні дії бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону бригади.

Водночас окупанти не полишають спроб штурмувати село. Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки.

Також ЗСУ продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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