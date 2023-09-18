Збройні сили України підняли підняли національний прапор над деокупованим селом Андріївка в Донецькій області. Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада.
"Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над населеним пунктом Андріївка. Селище, хоч і було звільнено бійцями Третьої ОШБр, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його", - йдеться у повідомленні.
Військові наголосили, що здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ.
Відео з місця події зняли бійці 2-го механізованого батальйону.
Звільнення Андріївки - деталі
15 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Андріївка Донецької області звільнена.Селище відвоювали у результаті злагоджених штурмових дій.
Третя окрема штурмова бригада показала суворі бої за Андріївку. У Telegram-каналі бригади опублікували унікальні кадри з GoPro. На ролику відображені наступальні дії бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону бригади.
Водночас окупанти не полишають спроб штурмувати село. Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки.
Також ЗСУ продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.