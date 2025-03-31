Українці можуть почути роботу протиповітряної оборони.

Просто зараз Україна перебуває під ударом російських дронів-камікадзе типу "Shahed". О 23:34 військові повідомляли, що в повітряному просторі Сумської, Чернігівської та Харківської областей декілька десятків БПЛА.

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Оновлено о 01:20: Швидкісна ціль на півночі Сумщини, летить в напрямку Чернігівщини.

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Оновлено о 01:16: Додалася загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Оновлено о 00:55: БПЛА лишаються на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Кіровоградщині, Черкащині та Житомирщині.

Оновлено о 00:00: Над містом Житомир помітили російський дрон.

Оновлено о 23:55: Повітряні сили ЗСУ повідомляють про БПЛА на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

Росія продовжує тероризувати Україну

Нагадаємо, ввечері президент повідомив, що 30 березня російські окупанти атакували дронами, артилерією та керованими авіабомбами Черкаську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську та Харківську області.

Відомо, що у Херсоні та передмісті внаслідок атак окупаційної армії Російської Федерації постраждали щонайменше шестеро людей.

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