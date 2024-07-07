Вони можуть вийти на пускові рубежі після 01:10.

Російські загарбники підняли в повітря чотири стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, вночі існує загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram. Зазначається, що російські борти злетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

"Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - після 01:10. Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття", - закликають військові. Відео дня

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