Російські загарбники підняли в повітря чотири стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, вночі існує загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram. Зазначається, що російські борти злетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.
"Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - після 01:10. Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття", - закликають військові.Відео дня
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