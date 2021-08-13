Вони несуть службу в лавах одного підрозділу в Луганській області.

На Луганщині в лавах одного підрозділу служать троє рідних братів зі Львівської області. Мова йде про Олександра, Назара і Максима Гетьманчуків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Усі троє є добровольцями, їм 21, 22 та 23 роки відповідно. Оборону хлопці тримають неподалік Попасної. Вони з багатодітної родини - мають ще одного молодшого брата та чотирьох сестер. Для матері, яка сама виховує дітей, рішення синів піти на фронт стало несподіванкою. Вони не виключають, що четвертий хлопець в родині теж може поїхати на Донбас - зараз він ще вчиться.

Командир пояснює, чому вирішив не розподіляти братів по різних підрозділах - каже, що під час бою вони точно прикриватимуть один одного до останнього.

"Можу сказати про них тільки саме хороше, показали себе як дисципліновані, мотивовані", - додає він.

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Старший Гетьманчук - Назар - вже планує будувати кар'єру військового.

Через те, що позиція бійців знаходиться далеко в степу, вони не завжди можуть телефонувати рідним.

На камеру хлопці передали привіт матері й пообіцяли неодмінно повернутися додому.

Деталі дізнавайтеся з відео:

Автор: Юрій Годован