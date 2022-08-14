Евакуацію українців можуть провести ще у чотирьох областях.

РФ готує новий сценарій війни проти України. Кремль поспішає з проведенням "референдумів" та хоче скоріше оголосити про "приєднання" наших територій. На тлі цього евакуацію можуть провести не тільки для мешканців Донецької області.

Про це екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів в інтерв'ю "Обозревателю".

На його думку, евакуація з Донецької області відбувається не тільки через те, що там не буде опалення. Справа, напевно, ще й у безпеці. Тука пригадав, що у радянські часи під час обов'язкової евакуації ніхто не питав людей, чи хочуть вони виїжджати. Нині ж такі дії законом не передбачені.

Тука вважає, що евакуацію українців можуть провести ще у чотирьох областях. Також він вбачає якусь "командну гру" довкола ситуації з тим, що спочатку влада каже про необхідність закінчити активну фазу військових дій до початку опалювального сезону, а потім мешканців Донеччини усе ж просять виїжджати. Експерт зазначив, яким областям може загрожувати евакуація:

"Напевно, передусім ті області, які є найближчими до лінії фронту. Це частково Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька області".

Так звані "референдуми", які РФ хоче провести на окупованих територіях України, можуть відбутися вже дуже скоро, їх можуть приурочити до 11 вересня (дня єдиного голосування у РФ). Кремль поспішає з їх проведенням, тому вони матимуть суттєво "формальний характер".

"Які результати вони можуть отримати? Такі, які їм потрібні. Якщо їм потрібно 99%, оголосять 99%, якщо їм потрібно 70%, скажуть, що 70%. Адже про реальний референдум не йдеться. Це всі чудово розуміють", - зазначив Тука.

Він не виключає, що РФ може ухвалити рішення про "приєднання" наших територій вже до кінця цього року.

"Важко передбачити, що в головах у кремлівських товаришів. З одного боку, там настрої на межі паніки, з іншого, вони поспішають. Тому теоретично – так, вони можуть зробити це з розривом від "референдумів" в 1-2 дні, навіть у вересні", - додав Тука.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Жданов оцінив перспективи знищення Чорноморського флоту РФ.

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