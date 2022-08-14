Також він поділився думками щодо того, чи буде Україна вести переговори з РФ, якщо Кремль проведе "референдуми" на наших територіях.

На тлі ситуації у тимчасово окупованому Криму багатьох цікавить, чи буде Україна евакуювати мешканців півострова. Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, всю відповідальність за безпеку цивільного населення на окупованих територіях несе РФ.

Про це він розповів в інтерв'ю "Обозревателю".

Тука вважає, що якщо українцям, які живуть на території окупованого Криму дійсно загрожує небезпека, то необхідність їх евакуації є. Проте, згідно з міжнародними нормами, всю відповідальність за безпеку цивільного населення на таких територіях несе держава-окупант, тобто РФ.

"Тому, хоч як цинічно це звучить, але це не справа України – займатися сьогодні евакуацією кримчан із анексованого півострова", - зауважив Тука.

Також він розповів, чи потрібно проводити переговори з РФ у випадку, якщо окупанти усе ж проведуть так звані "референдуми" щодо "приєднання" наших територій. Тука не бачить категоричної позиції з боку нашої влади.

"Цілком зрозуміло, що в нинішніх умовах, коли окуповано ледь не 25% території держави, говорити про якісь мирні переговори, на мою думку, є просто зрадою. Я вважаю, що за таких умов нема про що розмовляти з Росією. Єдиний предмет для переговорів – це звільнення окупованих територій та виплата репарацій", - додав Тука.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кремль поспішає з проведенням так званих "референдумів". Саме тому эвакуацию украинцев могут провести еще в четырех областях.

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