Ця атака також може мати глибокий вплив на здатність росіян утримувати контроль над півднем України.

Потужна атака на російську авіабазу в окупованому Криму була справою українських спецназівців.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українського урядовця. Чиновник, який спілкувався з газетою на умовах анонімності не розповів про деталі операції в Криму.

Ця атака – це перша суттєва ескалація за майже шість місяців війни, і вона демонструє нову здатність України завдавати ударів за межі лінії фронту.

У заяві в середу Повітряні сили України повідомили, що мінімум девʼять російських військових літаків були знищені на базі. Якщо інформація підтвердиться, то ці втрати будуть найбільшими втратами російських повітряних сил, яких вони зазнали за один день. Втрата літаків означає, що Москві буде складніше атакувати українські міста, принаймні поки що.

Ця атака також може мати глибокий вплив на здатність росіян утримувати контроль над півднем України в довготривалій перспективі.

Якщо Крим тепер буде вразливий до подальших нападів, то Росії доведеться охороняти ту частину окупованої території, яку Кремль вважав недосяжною і почувався там у безпеці. Це відчуття безпеки може минути, як і необмежене постачання сил на південь, сказав Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, а нині голова незалежної української аналітичної організації Центр оборонних стратегій.

Атака продемонструвала росіянам, що "вони ніде непереможні", — сказав він. "Найголовніше, що вони не можуть почуватися в безпеці в Криму. Вони думали, що вони в безпеці в Криму, і вони думали, що вони в безпеці на великій відстані".

Що саме спричинило вибухи на базі, залишається джерелом припущень. Деякі військові експерти підозрюють, що удару завдали за допомогою дрону. Можливо, БПЛА скерували оперативники, які ховалися неподалік бази росіян.

Інший варіант – це закладення вибухівки представниками руху опору, кажуть експерти. Ракета могла завдати такої шкоди, але немає даних про те, що в України є снаряди необхідної для цього дальності.

Авіабаза в Саках розташована за 140 миль від найближчої лінії фронту, й американські чиновники сказали The Washington Post, що жодної американської зброї не застосовували в ударі. Це відкидає можливість того, що для нападу використали HIMARS. А от бійці опору відіграли важливу роль у визначенні головних цілей, як-от склади та командні пункти.

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.

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