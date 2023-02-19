Виявити ворога допомогли розвідувальні дії нацгвардійців.

На Донецькому напрямку бійці бригади Національної Гвардії України "Червона калина" спільно з ЗСУ знищили ворожий спостережний пункт та схрон з боєприпасами.

Виявити ворога допомогли розвідувальні дії нацгвардійців. Координати були передані побратимам з інших Сил оборони, які точним влучанням артилерії знищили ворога.

"Гвардія наступу" - що відомо про штурмові бригади МВС

МВС у лютому анонсувало створення штурмових бригад – так званої "Гвардії наступу". Добровольці будуть залучені до деокупації Луганська, Донецька і Криму.

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До "Гвардії наступу" подано вже десятки тисяч заявок кандидатів з середнім віком 33 роки. З них – близько 600 жінок.

Втрати РФ в Україні – актуальне

Продовжують зростати втрати окупантів на війні в Україні. На думку оглядача Олександра Коваленка, причини цьому дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки.

Наприклад, ресурси у живій силі на Вугледарському напрямку ворог намагається поповнити моряками, яких відправляють у розгромлені підрозділи як гранатометників.

За підрахунком розвідки Великої Британії, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – ліквідовані.

До 2000 окупантів Росія втрачає наразі на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України, уточнюють у розвідці НАТО.

З’являються нові дані щодо втраченої техніки ворога. Як підрахував IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

Окремо ЗСУ демонстрували знищення рідкісного російського "Солнцепьоку". Нещодавно з’явилося перше підтвердження знищення унікальної станції РЕБ "Палантин".

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