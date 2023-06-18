Партизани регулярно влаштовують окупантам "бавовну".

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов заявив, що робота руху спротиву в окупованому Бердянську дуже підтримує місцевих мешканців. За його словами, там майже щодня відбувається щось не зрозуміле для загарбників.

"Певний час у людей в окупації була така риторика - ніби про них забули, України немає, вона далеко. Станом на зараз, ця риторика абсолютно змінилася, бо практично щодня відбувається щось не зрозуміле. Наприклад, автоматні черги і постріли - незрозуміло з якого приводу. Спалена або підірвана машина. Вчора у порту горіло щось активно. Щодня щось відбувається. У них авіація активна - постійно облітають територію гелікоптери. Це незрозуміло і місцевим, і росіянам", - сказав він в ефірі "Еспресо".

Посадовець райради вважає, що попри тотальний контроль над територією, у окупантів там проблем все більше і більше.

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"Приємно розуміти, що саме в тилу все це відбувається. Рух спротиву або люди, які вчиняють такі акції, - це герої, про яких ми, може, й не дізнаємося, як їх звати. Це герої, які ризикують усім, що в них є, - життям і здоров'ям заради того, щоб повертати Україну на окуповану територію. Це дуже підтримує місцевих", - наголосив Дудукалов.

Українські партизани

Нещодавно у Запорізькій області у тимчасово окупованій Якимівці партизани підірвали залізничний міст. Окупанти доправляли через нього техніку та боєприпаси.

Водночас у Херсонській області партизани ліквідували окупантів, які знущалися з цивільних, а також атакували блокпост росіян в Олешках.

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