Стартували переговори між Україною та РФ / фото Twitter / Михайло Подоляк
Делегація України прибула на місце зустрічі з російськими представниками у Білорусі. Це другий етап переговорів.
Про це повідомляє радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Починаємо розмовляти з російськими представниками", - йдеться в повідомленні
При цьому він вказав, що на порядку денному:
- негайне припинення вогню;
- перемир'я;
- гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.
До складу української делегації увійшов голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.