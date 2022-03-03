Україну представляє Давид Арахамія, Олексій Резніков, Михайло Подоляк

Делегація України прибула на місце зустрічі з російськими представниками у Білорусі. Це другий етап переговорів.

Про це повідомляє радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Починаємо розмовляти з російськими представниками", - йдеться в повідомленні

При цьому він вказав, що на порядку денному:

негайне припинення вогню;

перемир'я;

гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

До складу української делегації увійшов голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.