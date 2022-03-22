В Борисполі та Бориспільському районі продовжується планова робота з нарощування оборони.

Ситуація в Борисполі та Бориспільському районі повністю контрольована та стабільна.

Про це повідомляється в Telegram-каналі КОВА.

Там заявили, що під час інтерв'ю мера Борисполя Володимира Борисенка, де він рекомендував жінкам та дітям по можливості виїхати, були "неправильно розставлені акценти".

"Мова йшла виключно про теоретично можливі в майбутньому атаки ворога. Наразі бойових дій на території Бориспільського району не проводиться. У районі об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, ситуація стабільна. Вся територія району, всі територіальні громади контролюються нашими силами", - сказано у повідомленні.

В Борисполі та Бориспільському районі продовжується планова робота з нарощування оборони. Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 21 березня мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозверненні закликав мешканців виїхати з міста.

"Звертайтеся на call-центр. Буде організовано групи. Як показує практика місць, де зараз йдуть бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним силам. Тому давайте так. Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої точаться вже навколо. Я звертаюсь до цивільного населення бути розумними та звернутися на наш call-центр і за можливості виїхати з міста", - сказав Борисенко.