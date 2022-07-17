18 та 19 липня у Броварах проводитимуться планові тренування військових

В Броварському районі Київщини посилять заходи безпеки та контроль на блокпостах через тренування військових.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в Telegram.

"18 і 19 липня на території Броварського району будуть проводитися планові тренування військових. Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах і додаткові заходи безпеки", - зазначив він.

Сапожко закликав з розумінням поставитися до даних заходів.

Комендантська година:

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Також заборонено переміщуватися транспортом без пропуску.

Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття. Також під час комендантської години необхідно дотримуватися режиму світломаскування

У Києві комендантська година триває з 23:00 до 5:00.

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