В Броварському районі Київщини посилять заходи безпеки та контроль на блокпостах через тренування військових.
Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в Telegram.
"18 і 19 липня на території Броварського району будуть проводитися планові тренування військових. Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах і додаткові заходи безпеки", - зазначив він.
Сапожко закликав з розумінням поставитися до даних заходів.
Комендантська година:
Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Також заборонено переміщуватися транспортом без пропуску.
Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття. Також під час комендантської години необхідно дотримуватися режиму світломаскування
У Києві комендантська година триває з 23:00 до 5:00.
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