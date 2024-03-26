На них видно пошкодження, яких зазанав корабель.

У мережі розповсюджують фото наслідків удару по російському кораблю "Іван Хурс", який в ніч на 24 березня пошкодили ЗСУ ударом по Севастополю (тимчасово окупований Крим).

Йдеться про кадри супутника, на яких видно стан корабля 23 березня (до атаки) та після. Знімок порівняли кібер-спеціалісти CyberBoroshno.

"Місце прильоту видно в задній частині судна. Для порівняння ми взяли знімок за 23.03", - йдеться у повідомлені.

На фото видно, що пошкоджено корму. Також можна побачити сліди удару по причалу.

Удар по кораблю "Іван Хурс" - що відомо про цю операцію

Україна провела результативну атаку по Севастополю в ніч на 24 березня, пошкодивши ракетами корабель-розвідник РФ "Іван Хурс". На вибухи у Севастополі скаржилися РосЗМІ. Повідомлялося, що по місту ЗСУ запустили 18 ракет (місцева ППО збила лише 11).

Як вказував канал ASTRA, безпосередньо по судну влучили двома ракетами. Пізніше ВМС України розповіли деталі щодо пошкоджень "Хурса".

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