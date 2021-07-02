Експерт вказав, що на складах заводів можуть досі зберігатися вибухові речовини.

Донецьк на межі катастрофи через обстріли. У разі попадання снарядів у склади з вибуховими матеріалами місто може злетіти у повітря.

Про це розповів завідувач відділу факторів виробничого та навколишнього середовища Центру громадського здоров'я МОЗ Анатолій Оперчук у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Донецький казенний завод потрапляв під артилерійські обстріли, що призвело до детонації вибухових матеріалів на його складах, якщо ж станеться аварія, то місто злетить у повітря. При цьому він уточнив, що в резервуарах заводу багато різних хімікатів.

Крім того, Оперчук нагадав, що в Горлівці є ще один небезпечний об'єкт – завод "Стирол", який припинив свою роботу після початку війни.

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"Якщо станеться аварія та викид аміаку, то будуть великі проблеми. Смертність може досягати 50-60%. Це безпосередньо в місці аварії", - вказав експерт.

Також він підкреслив, що від заводу до найближчого житлового будинку буквально 500 метрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук звинуватив Російську Федерацію в порушенні договору про нерозповсюдження ядерної зброї через недопуск представників МАГАТЕ на окупований Донбас.

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Автор: Анастасія Горбачова