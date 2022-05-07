Але легковажно ставитися до можливості застосування ядерної зброї не варто, вважає директор ЦРУ.

Центральне розвідувальне управління США не бачить ознак того, що Росія готується розгорнути тактичну ядерну зброюу війні проти України.

Про це на конференції, організованій Financial Times, заявив директор ЦРУ Білл Бернс

"Як розвідувальне співтовариство ми не бачимо на цей час практичних доказів того, що Росія планує розгортання або навіть потенційне застосування тактичної ядерної зброї", — сказав Бернс.

Але легковажно ставитися до можливості застосування ядерної зброї не варто.

"Враховуючи брязкання зброєю, яке ми чули від російського керівництва, ми не можемо легковажно ставитися до цих можливостей. Тому ми, як розвідувальна служба, дуже зосереджені... на цих можливостях в той момент, коли ставки для Росії дуже високі", - говорить він.

Бернс запевнив, що відстежити підготовку ядерного удару цілком можливо - зокрема, через супутникові знімки.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю. Пізніше він знову не виключив таку можливість, однак у МЗС РФ заявили, що ядерну зброю проти використовувати не будуть.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

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