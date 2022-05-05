Очільник російського МЗС не став виключати застосування РФ ядерної зброї.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову висловився про можливе застосування ядерної зброї, не ставши виключати таку можливість.

Як передає сайт Guildhall, про це він заявив під час неформального спілкування з представниками дипломатичного корпусу країн СНД.

За даними журналістів, Лавров на цій зустрічі назвав окупацію України "геополітичною метою РФ".

"Україна - це відома затія, ще Бжезинський сказав, що Росія без України це так, а з Україною - це велика держава. Звичайно, ми не можемо допустити, щоб робилося це, щоб війни, бойові дії уникалися ціною постійних і постійних геополітичних поступок", - заявив Лавров.

У відповідь на процитоване питання про можливість застосування РФ ядерної зброї, Лаврів не виключив її надалі. Він уточнив, що звичайним озброєнням Росія воює тільки на даному етапі.

"Ми ведемо нашу операцію звичайними озброєннями. На даному етапі звичайними озброєннями. За правду матку", - саркастично заявив глава МЗС країни-агресора.

"Ядерні" погрози Росії

Раніше Лавров побічно натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.