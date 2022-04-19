Формулювання коментаря міністра дає зрозуміти, що такий варіант розглядається.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров опосередковано натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю. Судячи з формулювання коментаря МЗС, такий варіант розглядається.

Відповідну заяву Лавров зробив у свіжому інтерв'ю порталу India Today.

Журналіст поставила міністру питання щодо застосування ядерної зброї проти України. На це МЗС відповів: "На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь". Коментар Лаврова означає, що в майбутньому РФ може вибрати інший сценарій.

Частина російських ЗМІ подали цитату міністра інакше. Вони написали, що Лавров сказав: "Тільки звичайне озброєння". Однак видання "РИА Новости", яке транслювало інтерв'ю в прямому ефірі, привело саме вищезгадане висловлювання МЗС.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав світ готуватися до ядерного удару, який може здійснити Росія. Проте на думку військового експерта Олега Жданова, РФ немає сенсу застосовувати тактичну ядерну зброю, адже вона не змінить ситуацію на фронті.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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