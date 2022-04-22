Нуланд попередила Кремль про наслідки.

США в разі можливого ядерного удару Росії по території України не залишать її наодинці.

Про це заявила "Європейській правді" заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"І хоча зараз вже йдеться про воєнні злочини, за які Путіну доведеться відповідати, але використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень. І ми забезпечимо, щоби ці наслідки сталися", - запевнила вона.

На уточнююче питання, які наслідки маються на увазі, Нуланд прямо відповідати не стала.

"Я вважаю, що за цих умов краще утриматися від цих деталей. Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія - у цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною", - заявила вона.

Загроза ядерного удару РФ

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров опосередковано натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора.

За даними української та іноземної розвідок, наразі Росія не готує ядерну зброю для застосування.

Натомість радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.