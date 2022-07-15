Пол Урі був професійним військовим, який брав участь у різних бойових конфліктах.

У так званій "ДНР" помер полонений громадянин Великобританії — професійний військовий Пол Урі. Бойовики повідомили, що причиною загибелі стали "хвороби і стрес".

РосЗМІ з посиланням на окупаційні органи самопроголошеної республіки повідомили, що солдату "була надана відповідна медична допомога". Однак він помер, причому ще 10 липня. Перевірити інформацію про належну поведінку з Полом Урі в полоні на поточний момент неможливо.

За даними російської сторони, військового захопили при спробі прориву через блокпост терористів "ДНР". Він не входив до числа іноземців, яких незаконно засудили до смертної кари на території самопроголошеної республіки.

Нагадаємо, на початку червня в "ДНР" засудили до смертної кари трьох іноземців, які захищали Україну в лавах ЗСУ. Їх звуть Шон Піннер, Ейден Еслін і Саадун Брагім. Перші двоє — британці, а третій — марокканець.

Згідно із заявами росЗМІ, Піннера і Есліна взяли в полон при облозі Маріуполя в середині квітня, а Брагіма — 12 березня у Волновасі. Кожного з іноземців звинувачують у найманській діяльності, хоча всі вони служили в ЗСУ на законних підставах.

За аналогічними статтями в "ДНР" збираються судити ще двох британців: волонтера Ділана Хілі і воїна "Інтернаціонального легіону" Ендрю Хілла. Російські пропагандисти повідомляли, що їх схопили в Маріуполі і Миколаївській області.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали Україну від окупантів. Вона підкреслила, що до них повинні ставитися, як до військовополонених. Тим часом в РФ запропонували Британії вести діалог з "ДНР" для звільнення своїх громадян.

В кінці червня Ейден Еслін по телефону попередив близьких, що його чекає розстріл. Окупанти заявили йому, що Великобританія ще не робила ніяких спроб вести переговори, і сказали чекати на страту.

Окупаційна адміністрація "ДНР" на початку липня скасувала мораторій на смертний вирок. Після цього лідер бойовиків Денис Пушилін заявив, що військовополонених іноземців розстріляють.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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