У мережі публікують знімки пошкодженої будівлі.

У п'ятницю, 28 липня, в окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали публікують знімки, як стверджується, пошкодженої будівлі так званого міністерства внутрішніх справ "ДНР". Російські пропагандисти пишуть, що постраждала будівля "міського управління Державтоінспекції".

На фото можна побачити, що в будівлі вибиті вікна і зруйнована частина обробки. Також з'явилися фотографії диму в небі над містом.

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Вибухи в Донецьку: що відомо

Нагадаємо, у грудні в окупованому місті отримав поранення екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Того дня він святкував свій день народження в ресторані "Шеш-Беш" на південній околиці Донецька. Повідомлялося, що він отримав осколкове поранення і контузію.

У жовтні вибух пролунав у будівлі місцевої адміністрації. Російські загарбники заявили, що удар припав по будівлі у Ворошиловському районі, де збиралися гауляйтери "ДНР".

Минулого літа повідомлялося про удар по нафтобазі у Будьонівському районі окупованого Донецька.

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