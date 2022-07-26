Місцеві канали повідомляють, що горить нафтобаза.

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку вночі прогриміло кілька вибухів, почалася сильна пожежа.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Типовий Донецьк".

На опублікованих відео можна побачити масштабну пожежу. За даними каналу, загоряння сталося в Будьонівському районі міста.

"За неофіційною інформацією, горить нафтобаза в Будьонівському районі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку липня Збройні Сили України завдали удару по ворожій базі з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами в тимчасово окупованому Донецьку.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські війська знищили вже 50 російських складів боєприпасів за допомогою реактивних систем HIMARS.

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що завдяки HIMARS росіяни знають, що їм кінець.

Нагадаємо, що раніше російське Міноборони знову відзвітувало про нібито знищення американських РСЗВ HIMARS і заряджаючої машини, якої не існує в природі.

Також вони заявляли про знищення бази з реактивними системами залпового вогню HIMARS і великокаліберними гаубицями М777 в Хмельницькій області.

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