Розвідники запускають оновлену версію бота.

Головне управління розвідки Міністерства оборони запускає оновлений "Головний бот розвідки". Про це повідомила прес-служба ГУР.

Зазначається, що за два роки війни, українці та всі, хто виступає проти військової агресії Росії, надсилали розвідникам інформацію, яка допомогла:

Знищувати склади, споруди, техніку окупантів, кораблі тощо;

здобувати важливу інформацію про сили та засоби ворога, дислокацію високопосадовців, колаборантів тощо;

виявляти плани окупантів та діяти на випередження;

фіксувати наслідки завданим окупантам ударів.

"Ми дякуємо кожному, хто надсилав інформацію через офіційний телеграм-бот і тим самим наближав і продовжує наближати перемогу України над країною-агресором. Ми закликаємо всіх українців повідомляти про "Головний бот розвідки" своїм рідним, друзям та знайомим на тимчасово окупованих територіях", - сказали в ГУР.

Якщо у вас є важлива для ГУР інформація, пишіть в офіційний телеграм-бот, закликали там.

Україна запустила нову діджитал ініціативу - "Мрія"

Минулого тижня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск освітнього цифрового застосунку "Мрія". У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами. Він міститиме бібліотеку контенту про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади та гуртки.

А ще зявиться Мрія-ID - електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в "Дії".

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