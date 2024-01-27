Дитина тривалий час перебувала в комі.

У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу села Малий Бурлук Харківської області 17 січня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення", - поділився деталями голова ОВА і висловив співчуття рідним та близьким дитини.

Голова ОВА нагадав, що того дня російські окупанти завдали удару по населеному пункту авіабомбою.

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Удар по Харківській області 17 січня

На Харківщині в результаті обстрілів російськими окупантами загинула жінка, а двоє дітей отримали поранення. Тоді Синєгубов повідомляв, що унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка.

"10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку. Постраждала дівчинка 13 років отримала осколкові поранення", - зазначав тоді голова ОВА.

Також в той день внаслідок удару були пошкоджені будинок культури та житлові будинки.

Також Офіс генерального прокурора повідомив, що зафіксувано наслідки артударів по Купʼянську Харківської області. За даними слідства, 17 січня близько 13:00 та 13:30 окупанти вчергове обстріляли Купʼянськ. Пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби. Ворог вдарив по місту з артилерії.

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