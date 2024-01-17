На Харківщині в результаті обстрілів російськими окупантами загинула жінка, а двоє дітей отримали поранення. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він зазначає, що унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка.
"10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку. Постраждала дівчинка 14 років отримала осколкові поранення", - повідомив Синєгубов.
За його словами, пошкоджені Будинок культури, є пошкодження житлових будинків.
Також Офіс генерального прокурора повідомив, що зафіксувано наслідки артударів по Купʼянську Харківської області.
За даними слідства, 17 січня близько 13:00 та 13:30 окупанти вчергове обстріляли Купʼянськ. Пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.
Ворог вдарив по місту з артилерії.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
В Національній поліції зазначають, що 17 січня окупанти скинули на Куп'янськ та село Малий Бурлук Куп'янського району керовані авіабомби. КАБ влучила у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук.
У Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.
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