10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку.

На Харківщині в результаті обстрілів російськими окупантами загинула жінка, а двоє дітей отримали поранення. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначає, що унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка.

"10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку. Постраждала дівчинка 14 років отримала осколкові поранення", - повідомив Синєгубов.

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За його словами, пошкоджені Будинок культури, є пошкодження житлових будинків.

Також Офіс генерального прокурора повідомив, що зафіксувано наслідки артударів по Купʼянську Харківської області.

За даними слідства, 17 січня близько 13:00 та 13:30 окупанти вчергове обстріляли Купʼянськ. Пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.

Ворог вдарив по місту з артилерії.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В Національній поліції зазначають, що 17 січня окупанти скинули на Куп'янськ та село Малий Бурлук Куп'янського району керовані авіабомби. КАБ влучила у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук.

У Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.

Російські атаки на Україну - деталі

Сьогодні російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільному автомобілю в Марганецькій громаді, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що під удар потрапило авто, в якому знаходилися люди. Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина – "важка". Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

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