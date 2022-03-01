В результаті удару є загиблі, зруйнована лікарня.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті: зараз було завдано ракетного удару по житловому мікрорайону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час телемарафону на українських каналах.

"У нас постійно йдуть обстріли. Зараз було завдано ракетного удару по житловому мікрорайону. Є загиблі, є жертви, зруйнована лікарня. Тому, звичайно, ситуація дуже складна. Є загиблі люди, є поранені. Тому ситуація серйозна", - повідомив Терехов.