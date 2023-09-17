Раніше існувала інформація про те, що Ігор Колихаєв може перебувати у полоні, але не було офіційного підтвердження цьому.

Керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков прокоментував повідомлення стосовно перебування у російському полоні мера Херсона Ігора Колихаєва.

В ефірі телемарафону він уточнив, що раніше існувала інформація про те, що Колихаєв може перебувати у російському полоні, але не було офіційного підтвердження цьому.

"Були різні чутки і різна інформація в тому числі про те, що він перебуває в полоні. Зараз ми всі отримали інформацію від Червоного хреста, що буцімто вони підтвердили, що він знаходиться у полоні і буде подаватися можливо на обмін. Така інформація в нас є і ми будемо слідкувати за ситуацією далі, як вона буде розвиватися", - акцентував Толоконніков

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Крім того, керівник прес-офісу ОВА розповів, що ситуація на правобережжі Херсонщини залишається напруженою через потужні щоденні російські обстріли, якими ворог цілить по житлових кварталах і цивільних об’єктах.

"Обстріли не зменшуються, кожного дня і ночі, ми рахуємо 300-500 снарядів по правобережній Херсонщині випускають росіяни. Це і авіабомби майже кожен день. Сьогодні дві авіабомби вже скинули росіяни на Одрадокам'янку. Зранку обстріляли Білозерку, там жінка отримала поранення та травми. Також Микільське було під обстрілами, там КАБом майже зруйнували росіяни медичний заклад. Вже після обіду отримали повідомлення про те, що у селі Максима Горького один чоловік загинув, а один був поранений внаслідок наїзду трактора на міну", - сказав Толоконніков.

Щодо ситуації на окупованій частині лівобережжя Херсонщини, то там помітні постійні рухи російських військових і ворог здійснює "ротації, підсилення", окупанти "виводять з різних населених пунктів свої війська, але потім повертають".

"Також відчутно, що вони перекидають частину на підсилення того ж самого Токмаку, але думаю, наші військові все розуміють і наша розвідка, в тому числі. Продовжується контрбатарейна боротьба по лівому берегу, по скупченню окупантів", - акцентував Толоконніков.

Керівник прес-офісу Херсонської ОВА додав, що росіяни посилили проведення мобілізаційних заходів серед мешканців окупованої частини Херсонщини.

"Після проведення своїх псевдовиборів, там активно мобілізують наших херсонців, люди, звичайно, ніхто не хоче йти воювати проти своїх", - підкреслив Толоконніков

За його словами, на окупованій Херсонщині є і колаборанти "які готові вмерти за окупантів", але вся інформація про них відома і вони обов’язково будуть нести відповідальність за всі свої дії.

"Нам подають інформацію і правоохоронні органи, і служба безпеки. І звичайно ті, хто брав участь в організації цих псевдовиборів, ці 100-відсоткові колаборанти будуть обов’язково покарані", - зазначив Толоконніков.

Викрадення Колихаєва і ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, у червні 2022 року російські загарбники викрали та вивезли у невідомому напрямку мера Херсона Ігоря Колихаєва, котрий попри російську окупацію, не хотів полишати містян, але відмовлявся співпрацювати з окупантами.

Сьогодні, 17 вересня син міського голови Херсона Ігоря Колихаєва розповів, що 13 вересня він отримав інформацію від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що російська сторона подала його батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ "де саме та про стан його здоров'я – не зазначили".

Також відомо, що прифронтові населені пункти Херсонщини потерпають від щоденних обстрілів російських окупантів. Нещодавно після півночі окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області, в результаті чого загинула 6-річна дитина, а ще 4 людей отримали поранення.

Сили оборони півдня продовжують вести контрбатарейну боротьбу на південному напрямку і вибивають росіян з їхніх позицій. В результаті успішних дій ЗСУ російських загарбників вдалося відтіснити на відстань від 3 до 4 кілометрів на різних ділянках фронту, проте ситуація залишається напруженою і ЗСУ необхідно зачистити від ворога смугу у приблизно 30 км, щоб це було дійсно результативно.

За даними британської розвідки російські війська укріплюють оборону у стратегічно важливому для них окупованому місті Токмак Запорізької області. Російські окупанти розгортають додаткові блокпости, протитанкові оборонні їжаки і викопують нові окопи.

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