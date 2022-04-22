Неупізнаними залишаються більш як 300 тіл загиблих від рук окупантів.

У Київській області вже встановлено особи 1084 убитих цивільних осіб.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"На сьогодні на Київщині кількість загиблих та упізнаних тіл - 1084, які оглянуті слідчими та вивезені до судово-медичних установ. Це цивільні люди. Переважна більшість - 50-70% - вбиті зі стрілецької зброї – кулемет, снайперська гвинтівка, автомат", - сказав Нєбитов.

За його словами, неупізнаними залишаються більш як 300 тіл загиблих.

Нєбитов закликав громадян не зволікати та повідомляти про випадки зникнення людей.

Він наголосив, що поліції потрібна інформація не лише через чат-боти, а саме на лінію 102 для ідентифікації загиблих.

За словами Нєбитова, у Київській області навантаження на операторів спецлінії збільшилось удвічі і становить по 17 викликів на годину, додзвонитись може бути важко, але це необхідно зробити.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Нєбитов поінформував, що у звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях. Працює близько 300 слідчо-оперативних груп.

Вас також можуть зацікавити новини: