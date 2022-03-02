У метро диверсанти прийшли нібито переночувати і сховатися від авіаударів.

Прес-служба Національної поліції України повідомила, що оперативники виявили на одній із станцій київського метро диверсантів.

Так, на одній зі столичних станцій метро оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України виявили чоловіків, які підозріло поводилися. Під час ретельного огляду речей поліцейські виявили в одного з диверсантів дитячу іграшку, в якій були заховані боєприпаси. Його товариш - громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові патрони.

Крім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, що передає ворогові позиції підрозділів Збройних сил України через месенджери.

Також, на станції метро до поліцейських звернулися громадяни з приводу підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, чотири магазини, затвор з бойком в автомат Калашника АК-74, багнет-ніж та п'ять кубів наркотичної речовини.

Затримані передані працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

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