Наразі інших подробиць, крім того, що це була перехоплена ворожа ракета, невідомо.

У неділю, 6 березня, в українській столиці пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, це була ракета, яку збила українська Протиповітряна оборона.

Нагадаємо, у суботу, 5 березня, в українській столиці близько 00:00 пролунали вибухи, їх чули в декількох районах. У місті було оголошено повітряну тривогу. Всіх жителів столиці закликали негайно піти в укриття.

Вранці 6 березня окупант вкотре атакував Харків. Спочатку повідомлялося про появу літака над містом, а згодом - про бомбардування. Відомо, що загорілася багатоповерхівка.

Нагадаємо, Росія почала вторгнення до України вранці 24 лютого. У низці українських міст пролунали вибухи, окупанти атакували важливі інфраструктурні об'єкти.

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