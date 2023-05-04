Вночі сталася спроба ворога провести своєрідну комплексну атаку - дрони запускали невеличкими групами.

Атака "Шахедів" по Україні у ніч на 4 травня була передбачена Силами оборони. Українські військові попереджали, що ворог може застосувати, в тому числі й дрони-камікадзе. Тому сили ППО були готові до оперативного реагування, розповіла спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк на брифінгу у медіа-центрі Україна-Одеса.

Водночас цього разу РФ використала новий маршрут БПЛА для атаки по Одесі. За словами Гуменюк, дрони типу Shahed-131/136 були випущені, зокрема, по Одещині з напрямку Азовського моря з використання особливостей ландшафту.

"Намагалися запустити дрони у незвичайний спосіб, через тимчасово окуповану територію Херсонщини - обхідний маневр для того, щоб потім вони вийшли вздовж русла Дніпра на північ, по Київщині та, в тому числі вздовж чорноморського узбережжя, заходили на атаку з моря, зокрема - по Одеському району", - сказала Гуменюк.

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Гуменюк акцентувала, що Одеський район атакували саме 15 дронів, 12 з яких було збито силами ППО та мобільними вогневими групами. Вона підтвердила, що сталося влучання по гуртожитку навчального закладу, але люди не постраждали. Через влучання сталася пожежа, яка охопила близько 20 кв. м. Вогонь швидко приборкали рятувальники.

На її думку, вночі сталася спроба ворога провести своєрідну комплексну атаку - дрони запускали невеличкими групами. Перша група була спрямована на відволікання української ППО, друга - могла атакувати самі засоби протиповітряної оборони, третя – у таких випадках спрямовується на заплановані цілі.

Також Гуменюк підтвердила, що ворог намагається видати цю атаку, як нібито помсту за "напад" на Кремль. "Те, що це була помста, ми побачили на хвостовиках, які знайшли на місцях ураження. Там було чітко маркером позначено, вочевидь руками тих, хто запускав дрони, - "за Кремль", "За Москву" з використанням символіки так званої СВО…", - розповіла Гуменюк.

В той же час вона акцентувала на тому, що реальна причина цієї атаки та написів, скоріш, у тому, щоб перекласти відповідальність за квазіатаку, яку росіяни демонструють світу. "Це також намагання просувати запланований ними наратив, який вкладався в усе це. Що нібито Україна атакує далеко за межами своєї країни та за межами своєї компетенції", - вважає керівник прес-центру.

Удар "Шахедів" по Україні 4 травня - що відомо

У ніч на 4 травня під час повітряної тривоги у північних і південних регіонах України Росією було здійснено масований пуск "Шахедів" по Києву та Одесі. Сили ППО знешкодили 18 з 24 ударних дронів. Повідомлялось, що РФ знову випускала безпілотники з Брянської області та з півдня - через східне узбережжя Азовського моря.

Над Києвом й областю знищено усі цілі. Водночас в Одесі "Шахед" вдарив по гуртожитку одного з навчальних закладів. Всього в Одеській області в цю ніч було знищено 12 з 15 БПЛА росіян.

У Повітряних силах наразі не підтверджують застосування Росією балістичних ракет, про що стверджували у КМВА. За словами речника ВПС Юрія Ігната, головною метою таких атак залишаються спроби РФ виснажити запас ракет до систем ППО.

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