Пошкодження будівель зафіксовані в трьох районах столиці, по місту на відкритій місцевості знаходять уламки збитих ворожих повітряних цілей.

У Києві внаслідок нічної атаки постраждали 11 людей, з них 3 госпіталізовані.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформуючи про наслідки нічної атаки РФ. За його інформацією, станом на 8:00 ситуація в Києві така:

в Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми;

в Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного;

в Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. На місцях працюють екстрені служби.

"Всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили", - додав Ткаченко.

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Окремо очільник КМВА наголосив, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Мешканців міста він закликав не торкатись їх і не підходити близько, бо ці частини можуть містити вибухові речовини. Про звиявлені уламки слід повідомити за номером 101.

Нічна атака на Україну

У ніч на 25 травня (із 20:40 24 травня) Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу. Українські захисники збили 45 крилатих ракет, знешкодили 266 ворожих БПЛА.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

Через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти.

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