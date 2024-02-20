Фігуранти вимагали $60 тис. у родичів двох полонених воїнів.

У Києві затримали "на гарячому" двох ділків, які видурювали гроші у родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін.

За даними Служби безпеки України, фігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань РФ для включення військовополонених до "списків обміну". За свою "послугу" вимагали $60 тис. у родичів двох полонених воїнів ЗСУ.

"За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених. При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники "схеми" не збирались. Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів", - інформує СБУ.

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Фігурантів затримали під час передачі останнього "траншу".

У ході обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської "неурядової" організації, "розцінки" за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.

Наразі слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу ("пособництво державі-агресору"). Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як шахраї обдурюють родичів військових

У грудні 2023 року стало відомо про затримання у Харкові шахрая, який за гроші обіцяв дружині загиблого військового повернути його з полону.

Як повідомляє Служба безпеки України, чоловік намагався видурити у неї $10 тис.

Шахрай, маючи інформацію про те, що тіло бійця ще не повернули родині, почав видавати себе за співробітника СБУ та переконувати жінку в тому, що її чоловік начебто перебуває в полоні у російських окупантів. При цьому зазначив, що за грошову винагороду сприятиме поверненню військового додому з полону.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу ("шахрайство"). Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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