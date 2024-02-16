Жінка поширювала заборонені відомості через Телеграм.

У Чернігівській області до 5 років позбавлення волі засуджено пенсіонерку, яка передавала інформацію про рух військових та розташування воєнних обʼєктів. Як повідомляє УНІАН, відповідне рішення на початку лютого ухвалив Срібнянський районний суд.

Згідно з рішенням суду, обвинувачена з вересня 2022 року розпочала збір інформації щодо військової техніки, споруд та ділянок місцевості, де дислокувався (тимчасово або на постійній основі) особовий склад ЗСУ на території Прилуцького району Чернігівської області.

Інформацію жінка передавала через Телеграм і займалася цим до квітня 2023 року. У вироку суду фігурують близько 10 епізодів пересилання інформації в текстових повідомленнях, аудіо- та відеофайлах.

Відео дня

Жінку правоохоронці затримали влітку 2023 року. Їй було інкриміновано вчинення злочину за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи збройних формувань, вчинене в умовах воєнного стану), що карається позбавленням волі від 5 до 8 років увʼязнення. Суд визнав, що органи досудового слідства дії обвинуваченої кваліфікували правильно, оскільки вона поширювала інформацію про переміщення та розташування ЗСУ, яка не розміщувалася у відкритому доступі.

У рішенні суду зазначається, що законом це правопорушення відноситься до тяжких злочинів. Проте від скоєного кримінального правопорушення не настало тяжких наслідків. Крім цього, жінка за місцем проживання характеризується посередньо, є пенсіонеркою та опікуном сина-інваліда з дитинства. Тому суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Водночас дописувачі соцмереж вважають рішення суду занадто мʼяким в умовах війни.

Інші новини Чернігівщини

В одній із шкіл на Чернігівщині під час перерви учень поцілив стільцем у спину однокласниці, її довелося госпіталізувати. Інцидент стався в Іванівській громаді. У поліції заявили, що за фактом побиття учениці ліцею відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

13 лютого в Чернігові пролунав вибух у легковому автомобілі. Постраждали двоє людей. Наступного дня стало відомо, що чоловік та жінка, яких госпіталізували після інциденту, померли в лікарні. Попередньо, вибухнула граната. Зʼясувалося, що загиблий – військовослужбовець, через це за справу взялося Державне бюро розслідувань.

Вас також можуть зацікавити новини: