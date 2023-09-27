Шахрайка ошукувала рідних зниклих безвісти захисників / ua.depositphotos.com

В Одеській області викрили шахрайку, яка виманювала гроші у родичів безвісти зниклих українських захисників, запевняючи, що вони живі та потребують допомоги.  

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції,  викрито жительку Роздільнянського району. 

Встановлено, що у  березні 2023 року 32-річна жінка організувала збір даних у соціальних мережах щодо безвісти зниклих військовослужбовців ЗСУ і членів їхніх сімей. Зловмисниця телефонувала громадянам за номерами телефонів, які вони залишали під дописами з закликами допомогти розшукати рідних. 

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"Вона представлялась волонтеркою та повідомляла інформацію, на яку вони так чекали: що їхніх родичів знайшли і вони живі. Так, граючи на емоціях та почуттях людей, жінка зловживала їхньою довірою та продовжувала вводити їх в оману. Зокрема, запевняла, що розшукані знаходяться в госпіталі у Бахмуті та потребують грошей на лікування, харчування й транспортування у безпечне місце. Та просила скинути на її банківський рахунок кошти", - розповіли поліцейські.

Зазначається, що суми, які вона просила у потерпілих, коливалися від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Введені в оману громадяни, почувши радісну звістку, дужу хотіли допомогти рідним, та перераховували кошти на картку "волонтерки". Зловмисниця гроші знімала й просто  використовувала у своїх цілях.

Наразі поліцейські встановили чотирьох потерпілих, які перерахували зловмисниці понад 9 тис. грн. 

Фігурантці повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України). На час слідства суд обрав "волонтерці" запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 

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Інші шахрайські схеми

Як повідомляв УНІАН, жителька Миколаївщини надурила на темі обміну полонених півтисячі родин, які розшукують рідних що опинилися в полоні. Шахрайка, прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей. Наприклад, за 7 тисяч гривень за одного військового вона обіцяла рідним відшукати його і надати інформацію щодо місцеперебування. Отримавши гроші, фігурантка зникала, не надавши жодної інформації. Таким чином, вона ошукала більше ніж півтисячі родин.

Нагадаємого, ця жінка створила в соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим", де й пропонувала "послуги".

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