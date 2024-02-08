За версією місцевої влади, конфлікт спровокував фейк про те, що в селище їдуть військкоми.

У селищі Космач близько сотні людей перекривали дорогу, щоб не пропустити машини з ТЦК. Фейкове повідомлення про нібито появу військкомів з'явилося в місцевих пабліках.

Як повідомив голова Космацької громади Дмитро Мохначук у коментарі Укрінформу, проти нібито працівників ТЦК зібралося близько сотні людей. Місцеві чиновники намагалися їх заспокоїти.

"Потім приїхав начальник поліції і вони розійшлись. То був вечір. У хаосі я не міг нікого розгледіти… Були місцеві. Жінок було дуже багато. Я ледь їх заспокоїв. Чому вони перекривали дорогу? Там у місцеву групу (соцмережі - ред.) хтось кинув повідомлення, що їдуть 6 машин з ТЦК, але це було фейком. Попри це, жінки збіглись, бо наче дуже багато машин їде виловлювати чоловіків. Ми про це нічого не знали. Для керівництва громади це справжній шок. Таких настроїв в нас ніколи не було", - розповів Мохначук.

Чиновник уточнив, що не бачив інциденту з побиттям водійки з її шестирічною дитиною. Втім, місцеві переконують, що це була провокація. Сам Мохначук пішов на лікарняний після скандалу.

За його словами, учора у Космачі місцеві депутати збирались і обговорювали інцидент. Тепер планують провести ще ряд зустрічей з представниками поліції та районної адміністрації. На запитання, як особисто він ставиться до такого протесту людей, запевнив, що однозначно негативно.

"Так, я знаю, що людям накипіло, але таке спровокувати… Хто це спровокував, нехай розбираються спецслужби", - вважає Мохначук.

За його словами, від початку війни з Космацької громади на фронті пішли служити близько сотні людей, загинули шість героїв. Нині на передовій оборону тримають більше 60 військових з Космацької ТГ.

Скандал на Прикарпатті - що передувало

Нагадаємо, у селі Космач на Івано-Франківщині учора під час конфлікту з місцевими жителями, які самовільно зупиняли автівки через інформацію, що у них можуть бути військкоми, постраждали троє людей, серед них – 6-річна дівчинка.

Як повідомила у соцмережі одна із постраждалих Іванна Ванджурак, вона за кермом автомобіля разом із малолітньою дочкою їхала із сусіднього села до відділення "Нової пошти" у Космачі.

Після розмови через відкрите вікно та перевірки її телефону, натовп пропустив машину. Однак на зворотному шляху жінку знову зупинили. Внаслідок конфлікту з місцевими жінка отримала струс мозку, а дитина – забиття носа.

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