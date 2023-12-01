Він намагався видурити у жінки 10 тисяч доларів.

У Харкові затримано шахрая, який за гроші обіцяв дружині загиблого військового повернути його з полону.

Як повідомляє Служба безпеки України, чоловік намагався видурити у неї 10 тисяч доларів.

"Зловмисник зіграв на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким", - йдеться у повідомленні.

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За даними спецслужби, шахрай, маючи інформацію про те, що тіло бійця ще не повернули родині, почав видавати себе за співробітника СБУ та переконувати жінку в тому, що її чоловік начебто перебуває в полоні у російських окупантів. При цьому зазначив, що за грошову винагороду сприятиме поверненню військового додому з полону.

"Для вирішення цього питання зловмисник гарантував своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на першочерговий обмін", - зазначили в СБУ.

Шахрая затримали під час одержання грошей від потерпілої. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Планується обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Шахраї ошукали на мільйони маму загиблого військового – що відомо

У жовтні на Закарпатті затримали організатора схеми, який виманив у матері загиблого бійця 7,5 мільйона гривень грошової допомоги, яку держава надала жінці через смерть сина.

Група аферистів рекомендували 49-річній переселенці з Донецька покласти ці гроші на криптогаманець, залякуючи жінку, що таку суму небезпечно зберігати у банку.

Спершу шахраї наполягали, щоб жінка поклала 5 мільйонів гривень на рахунок фінансової установи за кордоном. Вона повірила шахраям і перерахувала кошти. Через деякий час жінка захотіла зняти частину грошей, однак зловмисники повідомили, що вони арештовані і для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати ще певну суму. Тоді переселенка перевела шахраям ще 2,5 мільйона гривень. Після того, як аферисти "вибили" з жінки всі гроші, зв'язок з ними обірвався.

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