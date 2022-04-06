Жителів тимчасово окупованого Криму агітують, а місцями і змушують клеїти на транспортні засоби символи підтримки війни Росії проти України.
Про це в особистому Telegram-каналі розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
На півострові окупаційна влада ініціювала акцію "Своїх не кидаємо". В її рамках всіх кримчан закликають наклеїти на автомобілі букву "Z" — головний символ повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Знак примусово розміщують на цивільному транспорті. Водіям підприємства "Кримтролейбус", які відмовляються їздити на маркованих тролейбусах, погрожують звільненням. Вони також потрапляють в списки російської поліції і ФСБ, як неблагонадійні особистості.
На автобусах приватних підприємств символ "Z" відсутній, так як проти нього виступають водії-татари. А ось співробітники бюджетної сфери теж стали жертвами акції. Їх змушують клеїти букву на приватні транспортні засоби, а контроль за виконання вказівки покладено на керівників.
Така агітація і пропаганда війни серед мирного населення окупованих територій вважається грубим порушенням декларацій Генеральної Асамблеї ООН, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Конвенції про захист цивільного населення, що знаходиться на окупованій території. Денисова закликала ООН і ОБСЄ врахувати ці порушення прав громадян України при подальших розслідуваннях.
Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада проголосувала за прийняття у першому читанні закону, який забороняє використання знаків "Z" і "V", як символіку військового вторгнення Росії в Україну. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав інші країни теж криміналізувати "Z" і "V".
Війна Російської Федерації проти України
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