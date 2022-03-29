"Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста та тисячі вбитих українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав держави криміналізувати використання символу "Z" як способу публічно підтримати війну Росії проти України.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу "Z" як способу публічно підтримати загарбницьку війну Росії проти України", - зазначив він.

За словами Кулеби, "Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. "Публічна підтримка цього варварства має бути заборонена", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на тлі повномасштабного військового вторгнення на територію незалежної України, уряд Німеччини вводить кримінальну відповідальність за використання символу Z на території Німеччини.

Представник міністерства внутрішніх справ федерального уряду заявив журналістам, що це не означає, що в Німеччині заборонять літеру в цілому.

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