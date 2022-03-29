Символ окупантів хочуть забронити у світі / фото REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав держави криміналізувати використання символу "Z" як способу публічно підтримати війну Росії проти України.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу "Z" як способу публічно підтримати загарбницьку війну Росії проти України", - зазначив він.

За словами Кулеби, "Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. "Публічна підтримка цього варварства має бути заборонена", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на тлі повномасштабного військового вторгнення на територію незалежної України, уряд Німеччини вводить кримінальну відповідальність за використання символу Z на території Німеччини.

Представник міністерства внутрішніх справ федерального уряду заявив журналістам, що це не означає, що в Німеччині заборонять літеру в цілому.

Вас також можуть зацікавити новини: