Хоч окупанти й не кажуть, що саме здетонувало, інцидент, очевидно, пов'язаний з мінуванням берега на тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Житель окупованої Алушти загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу берега. Як повідомляє Телеграм-канал "База", інцидент стався увечері 23 квітня. Вибух на березі почули місцеві мешканці.

За даними каналу, оперативники, які прибули на місце, виявили тіло загиблого чоловіка - 45-річного Андрія Дюдіна. Він лежав у прибережній смузі, приблизно за 15 метрів від моря. Причиною смерті став поки що не встановлений вибуховий пристрій.

Окупанти мінують берег в Криму

У Криму з кожним днем стає все більш тривожно. Повідомлялося, що росіяни продають свою нерухомість і їдуть з Криму. Крім того, окупанти будують лінії оборони, риють окопи на пляжах та мінують берег.

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Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що український план зі звільнення окупованого Криму поступово реалізується. Він впевнений, що весною ЗСУ зайдуть на півострів.

Сьогодні Буданов заявив, що захід Збройних сил України у Крим викличе болючу реакцію у правлячої еліти Росії. Разом з тим, ядерного удару не буде.

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