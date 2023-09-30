Сьогодні Україна оголосила, що стала першою у світі державою з власним флотом морських дронів.

У Криму помітили водні загородження на тлі оголошення України про створення першого в світі флоту морських дронів.

З відповідним оголошенням про флот сьогодні на Міжнародному форумі оборонних індустрій виступив український президент Володимир Зеленський. Після цього в районі Севастопольської бухти тимчасово окупованого півострову помітили "якесь загородження".

"У Севастопольській бухті навпроти Пам'ятника затопленим кораблям встановлюють якесь загородження", - повідомила моніторингова група "Крымский ветер".

Там натякнули, що РФ могла занепокоїтися через заяву Зеленського та доповнили публікацію кадром:

Зеленський оголосив про створення флоту морських дронів

Раніше експерти по зброї заявляли, що всього у світі існує 134 типи морських дронів і виділили особливість українських.

Сьогодні лідер України Володимир Зеленський підтвердив, що нашій країні вдалося налагодити власне виробництво морських дронів. Він оголосив, що Україна стала першою країною, яка змогла сформувати подібний флот через вимушену війну з Росією. "Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і змушує їх ховатися", - заявив президент України.

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