Відповідна "інструкція" щодо втечі з українського півострова з'явилася в місцевому радіоефірі.

На території тимчасово окупованого півострова Крим місцевим жителям розповіли, як зібрати валізи та втекти з української території після повідомлень про "бавовну" в Севастополі. Як констатували сьогодні у ЗСУ, там дійсно панує паніка.

Так, відповідна "інструкція" щодо евакуації пролунала у місцевому радіоефірі, який вдалося зламати хакерам. Фрагмент повідомлення став поширюватися в українських телеграм-каналах.

"Майте запас пального для вашого автомобіля. У разі непередбачених обставин та відсутності належного сполучення з материковою частиною Російської Федерації будуть організовані евакуаційні поромні переправи", - йдеться в повідомленні.

Флот РФ у Криму атакували безпілотники

Нагадаємо, що вранці 22 березня місцева "влада" на території тимчасового окупованого Криму звинуватила ЗСУ в атаці на кораблі російського флоту, які стоять в акваторії півострова.

Зокрема, місцевий "губернатор" міста Севастополь Михайло Развожаєв заявив, що проти флоту РФ були застосовані три надводні безпілотники. За його словами, їх вдалося ліквідувати російській ППО. Він уточнив, що до російських кораблів морським дронам нібито не вдалося дістатися.

Відзначимо, що буквально в понеділок, 20 березня, у Криму також лунали вибухи. Тоді повідомлялося про атаку БПЛА в Джанкої.

Вас також можуть зацікавити новини: